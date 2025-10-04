Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten
Quanten-KI: Wie Quantencomputer die künstliche Intelligenz revolutionieren
Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben
Geldanlage richtig planen: Wie das Risikoprofil den Weg weist
Diversifikation noch sinnvoll? Wie KI-Aktien um NVIDIA und Co. die Investmentwelt umkrempeln
Suche...
Plus500 Depot

DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienprognosen 04.10.2025 12:36:00

Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten

Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der DEUTZ-Aktie überprüft.

DEUTZ
8.52 CHF 2.15%
Kaufen Verkaufen

Im September 2025 haben 2 Experten die DEUTZ-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die DEUTZ-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 11,10 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,13 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von DEUTZ in Höhe von 8,965 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG10,90 EUR21,5810.09.2025
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG11,30 EUR26,0504.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

DEUTZ-Aktie rutscht ab - Kapitalerhöhung für Akquisition gestartet

Bildquelle: DEUTZ AG