31.01.2026 22:30:39
Walmart-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Walmart-Aktie im vergangenen Monat.
Die Walmart-Aktie wurde im Januar 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.
9 Experten stufen die Walmart-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 127,89 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 8,75 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Walmart in Höhe von 119,14 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|126,00 USD
|5,76
|20.01.2026
|RBC Capital Markets
|126,00 USD
|5,76
|14.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
