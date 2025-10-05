Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Helvetia-Aktie: CEO rechnet mit höheren Prämien für Hauseigentümer
Rheinmetall-Aktie: Die Unternehmensgeschichte der Rheinischen Metallwaren- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein
Zurich-Aktie: CEO sieht Vorteile für die Schweiz in einer multipolaren Welt
Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW
Suche...

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysten-Meinungen 05.10.2025 14:49:00

Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW

Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Volkswagen (VW) vz-Aktie im Überblick.

Volkswagen
89.59 CHF 1.86%
Kaufen Verkaufen

14 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 118,29 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie, was einem Anstieg von 26,33 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 91,96 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--25.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)113,00 EUR22,8824.09.2025
RBC Capital Markets130,00 EUR41,3723.09.2025
Bernstein Research87,00 EUR-5,3922.09.2025
Warburg Research149,00 EUR62,0322.09.2025
Deutsche Bank AG120,00 EUR30,4922.09.2025
UBS AG100,00 EUR8,7422.09.2025
Jefferies & Company Inc.125,00 EUR35,9322.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)113,00 EUR22,8819.09.2025
RBC Capital Markets117,00 EUR27,2317.09.2025
RBC Capital Markets117,00 EUR27,2316.09.2025
Deutsche Bank AG125,00 EUR35,9312.09.2025
Deutsche Bank AG125,00 EUR35,9311.09.2025
Jefferies & Company Inc.125,00 EUR35,9310.09.2025
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR19,6209.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Prognose gesenkt: VW-Aktie heftig unter Druck nach Porsche-Neuausrichtung
VW-Aktie tiefer: VW streicht Schichten - Schwache Nachfrage
VW-Aktie schwächer: Rechtsstreit um Vergleiche aus Diesel-Skandal muss neu verhandelt werden

Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com,Vladi333 / Shutterstock.com