AES-Aktien mit Kursprung: BlackRock-Tochter offenbart mit milliardenschwerem Übernahmeangebot

• AES-Aktie legt nach Übernahmegerüchten kräftig zu• BlackRock-Tochter GIP soll Kauf im Wert von 38 Milliarden US-Dollar prüfen• Gespräche weit fortgeschritten

Rund 16,30 Prozent ziehen AES-Aktien im Handel an der NYSE an: Damit springen sie bis auf 15,31 US-Dollar und können aus ihrer Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen ausbrechen.

Will BlackRock 38 Milliarden US-Dollar zahlen?

Hintergrund des Kurssprungs ist ein Bericht der "Financial Times", in dem es heisst, AES sei ins Visier eines potenziellen Käufers geraten. Dabei soll es sich um die zu BlackRock gehörende Global Infrastructure Partners (GIP) handeln, die offenbar eine Übernahme im Wert von 38 Milliarden US-Dollar anstreben soll. Man nähere sich einer entsprechenden Vereinbarung, heisst es.

Fortgeschrittene Verhandlungen?

Demnach würden sich die Gespräche zwischen den beteiligten Parteien in einem fortgeschrittenen Stadium befinden, die Verhandlungen würden voranschreiten, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht. Eine endgültige Einigung hat man aber offenbar noch nicht erreicht, weshalb auch ein Scheitern der Gespräche durchaus noch möglich sei.

KI rückt Stromunternehmen mehr in den Fokus

Die Nachfrage nach Energie hat mit Blick auf den Stromhunger von KI-Produkten in den vergangenen Monaten zunehmend Fahrt aufgenommen. Insbesondere für Rechenzentrumsbetreiber wird es immer relevanter, Gespräche mit Energieunternehmen aufzunehmen. AES ist in diesem Bereich tätig und hat zuletzt insbesondere im Segment Erneuerbare Energien starkes Wachstum erzielt.

GIP verfügt Reuters zufolge unterdessen über eine langjährige Erfahrung im Versorgungssektor. Im Jahr 2024 übernahmen GIP und CPP Investments den US-Versorger Allete im Rahmen einer 6,2 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme, einschliesslich Schulden.

