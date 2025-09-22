Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
84.05CHF
-7.87CHF
-8.56 %
10:51:42
BRXC
22.09.2025 09:58:22
Volkswagen (VW) vz Buy
Volkswagen
84.05 CHF -8.56%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 146 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung der Porsche AG an und nahm kleinere Anpassungen am erwarteten Umlaufvermögen der Wolfsburger vor./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
149.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
90.42 €
Abst. Kursziel*:
64.79%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
89.58 €
Abst. Kursziel aktuell:
66.33%
Analyst Name::
Fabio Hölscher
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
