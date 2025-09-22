Volkswagen 84.05 CHF -8.56% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 146 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung der Porsche AG an und nahm kleinere Anpassungen am erwarteten Umlaufvermögen der Wolfsburger vor./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



