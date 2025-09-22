Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 117 auf 130 Euro angehoben und die Papiere von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Tom Narayan kommt mit einem positiven Eindruck auf einigen Investorenveranstaltungen und sieht die Wolfsburger in der Zollsituation besser dastehen als die deutsche Konkurrenz. Die Marktanteilsverluste in China dürften derweil ihren Boden erreicht haben, schrieb der Experte in seiner Empfehlung vom Dienstag. Auch Umstrukturierungen sollten sich letztlich auszahlen./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
89.38 €
|
Abst. Kursziel*:
45.45%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
91.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.98%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
22.09.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.09.25
|XETRA-Handel DAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
22.09.25
|XETRA-SCHLUSS/Leichter - Porsche und VW stark unter Druck (Dow Jones)
|
22.09.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
22.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|06:49
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
