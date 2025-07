Verluste in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus

Am Dienstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.46 Prozent tiefer bei 44’632.99 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18.184 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.244 Prozent fester bei 44’946.98 Punkten, nach 44’837.56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44’568.83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 44’883.66 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 43’819.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2025, wurde der Dow Jones auf 40’527.62 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 29.07.2024, den Stand von 40’539.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5.29 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 45’054.36 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 1.93 Prozent auf 259.82 USD), Coca-Cola (+ 1.89 Prozent auf 69.38 USD), McDonalds (+ 1.15 Prozent auf 302.67 USD), Goldman Sachs (+ 1.15 Prozent auf 731.98 USD) und Johnson Johnson (+ 1.14 Prozent auf 168.11 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-7.46 Prozent auf 261.07 USD), Boeing (-4.37 Prozent auf 226.08 USD), Merck (-1.70 Prozent auf 82.63 USD), Honeywell (-1.49 Prozent auf 221.72 USD) und Apple (-1.30 Prozent auf 211.27 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 32’733’089 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.732 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

