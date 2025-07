NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Nik Modi in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Experte rechnet mit einem starken Wachstum aus eigener Kraft. Coca-Cola bleibe damit auf Kurs./rob/gl;