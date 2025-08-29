Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.20 Prozent leichter bei 45’544.88 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18.384 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.122 Prozent leichter bei 45’581.03 Punkten, nach 45’636.90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45’616.16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 45’377.21 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.132 Prozent. Vor einem Monat, am 29.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’632.99 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 29.05.2025, den Stand von 42’215.73 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.08.2024, bei 41’335.05 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 7.44 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’757.84 Punkte. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 2.51 Prozent auf 309.87 USD), American Express (+ 1.31 Prozent auf 331.28 USD), Merck (+ 1.09 Prozent auf 84.12 USD), Johnson Johnson (+ 0.98 Prozent auf 177.17 USD) und Coca-Cola (+ 0.92 Prozent auf 68.99 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Caterpillar (-3.65 Prozent auf 419.04 USD), NVIDIA (-3.32 Prozent auf 174.18 USD), 3M (-1.29 Prozent auf 155.53 USD), Amazon (-1.12 Prozent auf 229.00 USD) und IBM (-0.91 Prozent auf 243.49 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61’022’947 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.797 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Merck-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

