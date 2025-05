FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe ein solides erstes Quartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der angekündigte Abschied des Konzernchefs versetzte das Unternehmen jedoch strategisch in eine Übergangsphase./tih/edh;