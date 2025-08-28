Verluste in Europa: STOXX 50 mittags schwächer

Um 12:08 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.02 Prozent auf 4’586.14 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.070 Prozent stärker bei 4’590.37 Punkten, nach 4’587.15 Punkten am Vortag.

Bei 4’585.67 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4’607.26 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.788 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4’512.46 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2025, den Stand von 4’530.37 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’514.59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 5.70 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 3.20 Prozent auf 143.40 CHF), Diageo (+ 1.70 Prozent auf 20.89 GBP), Siemens (+ 1.57 Prozent auf 236.65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.33 Prozent auf 53.98 EUR) und Rio Tinto (+ 0.97 Prozent auf 46.15 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil BAT (-1.54 Prozent auf 41.48 GBP), RELX (-1.51 Prozent auf 35.11 GBP), National Grid (-1.18 Prozent auf 10.46 GBP), Roche (-1.18 Prozent auf 259.50 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-1.11 Prozent auf 92.82 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2’699’628 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im STOXX 50 mit 270.013 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

