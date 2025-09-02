Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 1.36 Prozent leichter bei 5’293.90 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4.483 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.009 Prozent auf 5’367.56 Punkte an der Kurstafel, nach 5’367.08 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5’368.76 Punkte, das Tagestief hingegen 5’290.46 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 5’165.60 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 02.06.2025, bei 5’355.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’973.07 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7.65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5’568.19 Punkte. 4’540.22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 0.03 Prozent auf 1’749.00 EUR), Deutsche Telekom (-0.29 Prozent auf 31.40 EUR), Eni (-0.74 Prozent auf 15.26 EUR), UniCredit (-0.76 Prozent auf 66.25 EUR) und BASF (-0.90 Prozent auf 44.91 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-4.47 Prozent auf 33.12 EUR), Siemens (-4.39 Prozent auf 228.70 EUR), SAP SE (-2.84 Prozent auf 227.25 EUR), Stellantis (-2.58 Prozent auf 8.02 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-2.49 Prozent auf 38.30 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4’590’785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 269.838 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.83 zu Buche schlagen. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

