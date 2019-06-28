Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
Infineon Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Aussagen bei einer Medien- und Analystenveranstaltung am Standort Villach hätten seine Einschätzung bestätigt, dass der Chiphersteller bei Leistungshalbleitern der Konkurrenz einschließlich der aus China weit voraus sei, schrieb Johannes Schaller in eine am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem habe ihn positiv überrascht, wie weit das Quantencomputing-Geschäft des Unternehmens bereits fortgeschritten sei. Im neuen Geschäftsjahr rechne er mit einem weiteren Wachstum, wobei dieses wohl auch wegen negativer Währungseffekte abnehmen werde. Die zyklische Talsohle liege hinter dem Unternehmen./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
32.50 €
Abst. Kursziel*:
35.38%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
33.04 €
Abst. Kursziel aktuell:
33.19%
Analyst Name::
Johannes Schaller
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
08.10.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
08.10.25
|Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochnachmittag in Rot (finanzen.ch)
08.10.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)
08.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.ch)
08.10.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
08.10.25
|STOXX-Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
08.10.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|11:10
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
