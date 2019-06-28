Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
17.39CHF
0.39CHF
2.27 %
28.06.2019
SWX
25.09.2025 09:57:36
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 46,50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval kappte am Mittwochabend seine Umsatzschätzungen bis 2029 aufgrund jüngster Währungsentwicklungen. Leicht aufgefangen werden sie von der Integration des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:27 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.35 €
|
Abst. Kursziel*:
28.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.17%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
