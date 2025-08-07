Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’580 1.1%  Dow 43’863 -0.8%  DAX 24’191 1.1%  Euro 0.9398 0.0%  EStoxx50 5’333 1.3%  Gold 3’387 0.5%  Bitcoin 94’159 1.5%  Dollar 0.8077 0.2%  Öl 66.6 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Amrize143013422Sandoz124359842Holcim1221405
Top News
UBS steigt aus Net-Zero Banking Alliance aus
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Beiersdorf-Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Beiersdorf-Aktie
Dollar legt zu Euro und Franken zu - Das sind die Gründe
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Klimaneutralität 07.08.2025 17:39:41

UBS steigt aus Net-Zero Banking Alliance aus

UBS steigt aus Net-Zero Banking Alliance aus

Mit der UBS hat eine weitere Grossbank die Net-Zero Banking Alliance verlassen.

UBS
31.44 CHF 2.95%
Kaufen Verkaufen
Sie folgt damit Banken wie JPMorgan, Citigroup, HSBC Holdings und Barclays. Die von den Vereinten Nationen geförderte Net-Zero Banking Alliance zielt darauf ab, die Branche bis 2050 klimaneutral zu machen.

UBS war der Gruppe 2021 als eines der Gründungsmitglieder beigetreten. Der Rückzug folge der jährlichen Überprüfung der Mitgliedschaften im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Klima. "Unser Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist unverändert und wir erkennen die Bedeutung einer ordnungsgemässen Transformation zu einer CO2-armen Wirtschaft an", teilte die Bank mit.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Weitere Links:

UBS-Aktie zieht an: Quartalsgewinn mehr als verdoppelt
UBS-Analyse: Buy-Bewertung für UBS-Aktie von Deutsche Bank AG
UBS-Aktie in Grün: Weitere CS-Altlast in den USA beigelegt

Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten