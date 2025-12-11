Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’917 0.0%  SPI 17’749 -0.1%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’107 -0.1%  Euro 0.9336 -0.2%  EStoxx50 5’713 0.1%  Gold 4’216 -0.3%  Bitcoin 72’131 -1.9%  Dollar 0.7980 -0.3%  Öl 61.4 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Buy-Note für Roche-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
SNB bleibt bei Leitzins auf der Null-Linie - Inflationsprognose gesenkt
UBS AG bescheinigt Neutral für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Analysten-Zuversicht: Allianz-Aktie soll 25-Jahres-Rekord brechen
Telekom-Aktie unter Druck: Warnungen vor Glasfaser-Monopol nehmen zu
Suche...
eToro entdecken

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie bewertet 11.12.2025 10:37:44

UBS AG bescheinigt Neutral für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

UBS AG bescheinigt Neutral für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

UBS AG hat eine eingehende Analyse der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
519.77 CHF 1.80%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Munich Re anlässlich der neuen Ziele mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Neutral" belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag veröffentlichten mittelfristigen Geschäftsziele des Rückversicherers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Will Hardcastle am Mittwochnachmittag.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:21 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2.0 Prozent auf 558.00 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 1.25 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65’215 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Anteilsschein um 15.7 Prozent nach oben. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Münchener Rückve
Investment-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Ma
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
08:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Eli Lilly and Co.
NEU✅ Alphabet A
NEU✅ Woodward Inc

inklusive Rebalancing:
❌ Palo Alto Networks
❌ Microsoft
❌ Interactive Brokers

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:23 Roche-Papiere halten SMI in der Spur
10:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold  und Silber – Ein positives Jahr/Holcim – An der Spitze
09:31 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
10.12.25 Die Anleger werden sich auf die Leitlinien der Fed konzentrieren
10.12.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
09.12.25 Julius Bär: 8.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Anheuser-Busch InBev SA/NV
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’445.44 19.58 BWCSGU
Short 13’721.45 13.82 S8QBLU
Short 14’228.09 8.97 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’916.61 11.12.2025 10:28:29
Long 12’384.65 19.88 SO3BSU
Long 12’087.88 13.75 SZEBLU
Long 11’586.30 8.97 B74SQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Anstieg vom Vortag: So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI zum Handelsende knapp im Minus -- DAX schliesst etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
Altcoin-Sektor mit kräftigem Plus: Das schiebt Ethereum, Solana & Co. aktuell an
Analyst rät: Diese Tipps sollten Anleger beim Traden mit Bitcoin & Co. beherzigen
Nach US-Zinsentscheid: SMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:43 Warner Bros.-Übernahme durch Netflix: Trump will Verkauf von TV-Sender CNN
10:37 Deutsche Anleihen: Kurse geben etwas nach - Fed-Zinssenkung bewegt kaum
10:36 Ifo senkt Wachstumsprognose für deutsche Wirtschaft deutlich
10:34 GNW-News: Dangbei erhellt die Weihnachtszeit in Deutschland mit bis zu 36 % Rabatt auf 4K-Laserprojektoren
10:21 APA ots news: Volksbank Wien bestellt Christine Grabmair zur neuen...
10:16 ROUNDUP/Gericht: Zoll darf Tanker 'Eventin' vorerst nicht einziehen
10:25 SCHOTT Pharma-Aktie sinkt: Produktion mittelfristig Richtung USA und Asien verlagert
10:12 ROUNDUP/Kanzler: Stabile Krankenkassenbeiträge auch 2027
10:06 Söder: 'Trostpflaster' für Geberländer im Länderfinanzausgleich kommt
10:06 Gericht: Zoll darf Tanker 'Eventin' vorerst nicht einziehen