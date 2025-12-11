Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|
11.12.2025 10:37:44
UBS AG bescheinigt Neutral für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
UBS AG hat eine eingehende Analyse der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Munich Re anlässlich der neuen Ziele mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Neutral" belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag veröffentlichten mittelfristigen Geschäftsziele des Rückversicherers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Will Hardcastle am Mittwochnachmittag.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 10:21 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2.0 Prozent auf 558.00 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 1.25 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65’215 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Anteilsschein um 15.7 Prozent nach oben. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|09:46
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
