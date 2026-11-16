|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 12:32:40
Uber Eats, Best Buy Partner To Deliver Electronics Across Canada
(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER) and Best Buy Co., Inc. (BBY) announced Tuesday a new partnership that brings Best Buy Canada to the Uber Eats app, enabling on-demand delivery of electronics to Canadian customers.
The partnership launches ahead of the holiday shopping season and positions Uber Eats as Best Buy Canada's exclusive third-party delivery app for the first year.
Canadians can shop from just under 300 Best Buy locations across the country through the Uber Eats platform. Customers browse and order a wide selection of products including headphones, laptops, tablets, gaming accessories, chargers, and other everyday electronics directly through the app.
The initiative reflects Uber Eats' expansion into new retail categories beyond food delivery. For Best Buy Canada, the partnership provides another avenue to reach customers while complementing existing shopping and delivery options.
Customers can open the Uber Eats app, search for "Best Buy," browse products from their local participating store, add items to their cart, and track delivery in real time.
Uber One members receive a $0 delivery fee on eligible Best Buy orders with a minimum purchase, subject to applicable terms and conditions.
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
13.11.26
|Uber Aktie News: Uber am Abend im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Uber Aktie News: Uber tendiert am Freitagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Delivery-Hero-Deal: Uber übernimmt Kontrollmehrheit - Aktien im Blick (AWP)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Uber picks up the pace in robotaxi race (Financial Times)
|
03.11.26
|Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Uber-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Uber
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX kaum bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.