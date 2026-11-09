Erste Schätzungen: Best Buy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Best Buy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,49 USD. Dies würde einem Zuwachs von 125,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Best Buy 0,660 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,88 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,82 USD, gegenüber 5,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 42,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,69 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net