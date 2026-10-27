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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Best Buy von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Best Buy-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das Best Buy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Best Buy-Aktie an diesem Tag 118.75 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Best Buy-Aktie investiert, befänden sich nun 8.421 Best Buy-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (97.95 USD), wäre die Investition nun 824.84 USD wert. Mit einer Performance von -17.52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Best Buy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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