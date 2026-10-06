Best Buy Aktie 912551 / US0865161014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Best Buy-Anlage unter der Lupe
|
06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Best Buy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Best Buy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Best Buy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Best Buy-Aktie bei 38.18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26.192 Best Buy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Best Buy-Papiere wären am 05.10.2026 2’288.89 USD wert, da der Schlussstand 87.39 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 128.89 Prozent.
Der Börsenwert von Best Buy belief sich jüngst auf 18.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Best Buy Co. Inc.
|
16:02
|S&P 500-Titel Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Best Buy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Best Buy von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
22.09.26
|S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Best Buy von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Best Buy von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Best Buy von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Best Buy von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)