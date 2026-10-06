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Best Buy Aktie 912551 / US0865161014

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Best Buy-Anlage unter der Lupe 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Titel Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Best Buy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Best Buy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Best Buy
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Heute vor 10 Jahren wurde das Best Buy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Best Buy-Aktie bei 38.18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26.192 Best Buy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Best Buy-Papiere wären am 05.10.2026 2’288.89 USD wert, da der Schlussstand 87.39 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 128.89 Prozent.

Der Börsenwert von Best Buy belief sich jüngst auf 18.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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