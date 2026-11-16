Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt erlitt am Freitag Verluste.

So eröffnete derbereits schwächer und blieb auch im Verlauf auf rotem Terrain. Er beendete die Sitzung 0,29 Prozent tiefer bei 15'106,12 Punkten.Auch die Nebenwertindizesundpräsentierten sich schwächer. Sie gaben letztlich 0,25 Prozent auf 21'257,73 Zähler bzw. 0,23 Prozent auf 2'423,95 Einheiten nach.

Der Luxusgüterkonzern Richemont geriet nach Geschäftszahlen unter Druck. Demgegenüber waren die defensiven Schwergewichte Novartis und Nestlé dem Schweizer Markt mit Kursgewinnen eine willkommene Stütze.

Unter Anlegerinnen und Anlegern sorgte der Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang nach wie vor für Gesprächsstoff. "Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren - egal wie brillant diese Person ist", relativierte eine Händlerin die Vorkommnisse. In China führte indes eine angekündigte Verschärfung von US-Technologieexport- und Importbeschränkungen zu Verunsicherung. In der Branche richtet sich der Blick nun auf die kommende Woche, wenn NVIDIA Zahlen vorlegt und das KI-Unternehmen Anthropic den Sprung aufs Parkett wagt.

Während sich die Ölpreise kaum vom Fleck bewegten, brachten Händler die wieder steigenden Anleiherenditen ins Gespräch. Dadurch seien die zuletzt in den Hintergrund getretenen Inflations- und Zinssorgen an den Märkten stärker ins Bewusstsein gerückt, hiess es.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück.

Derstartete etwas leichter in den Handel und bewegte sich nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone zur Mittagszeit in einer engen Range um die Nulllinie. Er verabschiedete sich marginale 0,08 Prozent tiefer bei 26'749,95 Punkten ins Wochenende.

Nach dem jüngsten Höhenflug des deutschen Aktienmarktes haben sich die Anleger am Freitag mit weiteren Engagements weitgehend zurückgehalten. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27'000 Punkten geklettert, letztlich aber darunter geblieben.

Die Vorgaben aus Übersee waren durchwachsen und die Geopolitik lieferte hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Nach wie vor im Fokus der Anleger stand der Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones pendelte vor dem Wochenende um seinen Vortagesschluss und notierte zum Sitzungsende mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 52'347,55 Zählern.

Der technologielastige NASDAQ Composite tendierte dagegen erneut bergab und verlor 0,91 Prozent auf 25'136,27 Punkte.

Verkäufe von Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Freitag das Bild geprägt. Investoren trieb die Sorge um, dass die Turbulenzen rund um das KI-Schwergewicht NVIDIA politischen Druck auf die gesamte Chip-Branche zur Folge haben könnte. Deutlich besser hielten sich vor dem Wochenende die Papiere der "Old Economy". Anleger schichteten aus Technologiewerten in Konsumtitel um.

Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass nach den jüngsten Turbulenzen rund um NVIDIA die Untersuchungen im US-Kongress intensiviert werden dürften. So habe sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, für striktere Kontrollen von Ausfuhren hochleistungsfähiger Halbleiter nach China ausgesprochen. "Die politischen Konsequenzen könnten sich weit über den nächsten Quartalsbericht von NVIDIA hinaus ausweiten", so Innes. Das knapp vier Billionen US-Dollar schwere Unternehmen präsentiert in der kommenden Woche Geschäftszahlen.

Ähnlich sah es Analyst Janardan Menon von der Bank Jefferies. Mit dem Ärger rund um den zurückgetretenen NVIDIA-Chef Jensen Huang "scheint sich die Haltung der US-Regierung zu China zu verhärten". Gesetzesvorhaben gegen einen Zugriff Pekings auf fortschrittliche KI-Technologie könnten vorangetrieben werden.

Negative Schlagzeilen machte am Freitag Microsoft : Eine stundenlange Grossstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Am Abend teilte das Unternehmen mit, die Probleme im Griff zu haben.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte weisen am Montag mehrheitlich rote Vorzeichen aus.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 2,32 Prozent auf 59'722,32 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,78 Prozent auf 3'605,89 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt derweil 0,81 Prozent auf 23'828,72 Indexpunkte.

Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Vor allem Kursverluste im Technologie-Sektor belasten. Neben schwachen Vorgaben von der Wall Street, verweisen Teilnehmer auch auf eine sehr wichtige Woche für den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI). So wird Nvidia am Dienstag nach US-Handelsende die Zahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Diese stehen nach den jüngsten Turbulenzen rund um den Abgang von CEO Jensen Huang besonders im Fokus. Die NVIDIA-Papiere sind in der vergangenen Woche um 13 Prozent eingebrochen - der stärkste wöchentliche Rückgang seit April 2025.

Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires