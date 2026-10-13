S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Best Buy von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Best Buy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 77.45 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Best Buy-Aktie investiert, befänden sich nun 129.116 Best Buy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 86.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’231.76 USD wert. Damit wäre die Investition 12.32 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Best Buy bezifferte sich zuletzt auf 18.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch