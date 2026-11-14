Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?

Bitcoin fällt zeitweise bis an 65'000 US-Dollar

Die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember belastet riskante Anlagen

Experten sehen auch im Börsengang von Anthropic einen möglichen Grund

Der Abwärtstrend beim Bitcoin setzt sich am Wochenende fort: Die älteste Kryptowährung fiel am Samstag laut CoinMarketCap im Tief bis auf 65'026,44 US-Dollar und näherte sich damit der Marke von 65'000 US-Dollar. Inzwischen notiert der Bitcoin wieder etwas höher bei rund 65'900 US-Dollar, etwa 4,4 Prozent tiefer als 24 Stunden zuvor.

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Zinssorgen und starker Dollar belasten

Der wichtigste Belastungsfaktor bleibt die US-Notenbank. Für ihre Sitzung am 8. und 9. Dezember gilt eine weitere Zinserhöhung als so gut wie ausgemacht, laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte zuletzt bei 89 Prozent (Stand: 12. November). Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, sagte am 12. November laut Reuters, die Notenbank werde die Zinsen wegen der hohen Inflation wahrscheinlich weiter anheben müssen. Für den Bitcoin ist das ein doppelter Gegenwind: Höhere Zinsen machen verzinste Anlagen wie kurzlaufende US-Staatsanleihen attraktiver, und ein steigender US-Dollar entzieht Anlagen, die von reichlich Liquidität leben, zusätzlich Schwung.

Börsengang von Anthropic als möglicher Faktor

Der für die kommende Woche erwartete Börsengang von Anthropic, möglicherweise der grösste der Geschichte, könnte nach Einschätzung von Thomas Perfumo, Chefökonom der Kryptobörse Kraken, Kapital aus riskanten Anlagen abziehen, weil sich Investoren für die Zeichnung positionieren, berichtet MarketWatch. Die Nachfrage nach den Aktien übersteigt dem Bericht zufolge unter Berufung auf Bloomberg das Angebot um etwa das Sechsfache. Wer zum Zug kommen will, muss womöglich Aktien oder Kryptowährungen verkaufen.

Die Analysten von Bitfinex Alpha sehen in dem Abverkauf gegenüber MarketWatch eher einen allgemeinen Rückzug aus dem Risiko als einen Vertrauensverlust in den Bitcoin selbst. Gehebelte Positionen und Abflüsse aus Bitcoin-ETFs hätten die Bewegung aber verstärkt. Belegen lässt sich der Einfluss des Börsengangs kaum, er fällt zeitlich mit den Zinssorgen zusammen.

Bitcoin-Kurs: Analyst sieht vierte Kapitulationswelle

Vom Rekordhoch bei mehr als 126'000 US-Dollar aus dem Oktober 2025 hat sich der Bitcoin damit weit entfernt. Analyst James Check spricht laut CoinDesk von der vierten Kapitulationswelle seit diesem Hoch. Viele der aktuellen Verkäufer dürften erst vor wenigen Wochen zu Kursen über 80'000 US-Dollar eingestiegen sein. Check sieht den Bitcoin nun in einer Zone mit tiefer Unterbewertung, die zuletzt im Februar und Ende Juni 2026 erreicht worden sei. Einen Boden belege das allerdings nicht, betont der Analyst.

Was Anleger jetzt im Blick haben

Zwei Termine stehen nun im Mittelpunkt. Der Börsengang von Anthropic zeigt, ob die Liquiditätsthese trägt: Ebbt der Verkaufsdruck nach der Zuteilung ab, spräche das für einen vorübergehenden Effekt. Am 9. Dezember folgt die Zinsentscheidung der Fed. Eine Erhöhung um 25 Basispunkte ist weitgehend eingepreist, ein grösserer Schritt würde den Gegenwind dagegen verstärken.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.