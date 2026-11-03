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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Best Buy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Best Buy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Best Buy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Best Buy-Aktie bei 38.11 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Best Buy-Aktie investierten, hätten nun 262.398 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Best Buy-Papiers auf 96.14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’226.97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +152.27 Prozent.
Zuletzt verbuchte Best Buy einen Börsenwert von 20.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Best Buy Co. Inc.
Analysen zu Best Buy Co. Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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