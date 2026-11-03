S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Best Buy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Best Buy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Best Buy-Aktie bei 38.11 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Best Buy-Aktie investierten, hätten nun 262.398 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Best Buy-Papiers auf 96.14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’226.97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +152.27 Prozent.

Zuletzt verbuchte Best Buy einen Börsenwert von 20.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch