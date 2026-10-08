Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Um 20:00 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.69 Prozent auf 7’748.19 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 65.152 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.355 Prozent schwächer bei 7’774.05 Punkten in den Handel, nach 7’801.77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7’797.79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’731.26 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.224 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7’673.52 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 7’482.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der S&P 500 6’753.72 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.97 Prozent. Bei 7’844.52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Chipotle Mexican Grill (+ 7.57 Prozent auf 33.10 USD), CoStar Group (+ 6.61 Prozent auf 29.43 USD), Gartner (+ 5.23 Prozent auf 195.49 USD), Rollins (+ 5.15 Prozent auf 32.46 USD) und Best Buy (+ 5.05 Prozent auf 88.86 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Bloom Energy (-8.74 Prozent auf 265.84 USD), Coherent (-8.57 Prozent auf 305.90 USD), Cerebras Systems (-7.20 Prozent auf 162.45 USD), Intel (-6.66 Prozent auf 105.59 USD) und Super Micro Computer (-6.43 Prozent auf 42.05 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 12’008’850 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5.147 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch