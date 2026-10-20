S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Best Buy von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Best Buy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Best Buy-Anteile betrug an diesem Tag 68.68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.456 Best Buy-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 132.69 USD, da sich der Wert einer Best Buy-Aktie am 19.10.2026 auf 91.13 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32.69 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Best Buy betrug jüngst 19.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch