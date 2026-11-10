S&P 500-Titel Best Buy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Best Buy-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Best Buy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Best Buy-Anteile betrug an diesem Tag 78.15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.280 Best Buy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 106.28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 135.99 USD wert. Damit wäre die Investition um 35.99 Prozent gestiegen.

Der Best Buy-Wert an der Börse wurde auf 20.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch