Citizen Watch Aktie 761610 / JP3352400000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Behörde ermittelt
|
09.12.2025 20:56:00
Swatch-Aktie: Swatch Group befindet sich in Kartellverfahren in Italien
Die italienische Wettbewerbs- und Marktbehörde (AGCM) hat ein Untersuchungsverfahren gegen die Swatch Group und die japanische Citizen Watch eingeleitet.
Die Untersuchungen sollen eine mutmassliche Verletzung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union klären. Diese besteht darin, dass die öffentlichen Preise auf den Online-Kanälen der autorisierten Händler (Juweliere und Uhrenhändler) festgelegt werden.
Laut den Angaben macht die Swatch mit ihren Marken wie Swatch, Tissot, Mido und Hamilton den Anschein, Verkaufspreise in Italien festzulegen und somit die Preise in ihrem selektiven Vertriebsnetz zu überwachen. Ausserdem ergreife die Gruppe möglicherweise Handelsmassnahmen gegen diejenigen Distributoren, die sich nicht an die Regeln hielten, so die Mitteilung.
Auch Citizen Watch, das unter anderem die Marken Citizen, Bulova, Vagary, Fréderique Constant und Alpina vertreibt, könnte von seinem selektiven Vertriebsnetz die Durchsetzung von Verkaufspreisen verlangen. Gleichzeitig scheint der Konzern laut den italienischen Wettbewerbshütern eine Überwachungstätigkeit auszuüben, indem er Handelsmassnahmen ergreift, um Händler zu bestrafen, die von den angegebenen Preisen abweichende Rabatte und Preise anbieten.
Nach Angaben der italienischen Wettbewerbsbehörde kann das von den beiden Konzernen angewandte System zur Festlegung von Wiederverkaufspreisen eine wesentliche Beschränkung im Sinne von Artikel 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 720/2022 der Europäischen Kommission sowie einen Verstoss gegen Artikel 101 des AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) darstellen.
Am Mittwoch, dem 3. Dezember, führten die Wettbewerbsbehörden in Begleitung der Sonderabteilung für Wettbewerbsrecht der Guardia di Finanza Inspektionen in den Büros von Citizen Watch Italy und The Swatch Group (Italia) durch.
Rom/Biel (awp/sda)
Weitere Links:
Nachrichten zu Citizen Watch Co., Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Citizen Watch Co., Ltd.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: US-Börsen uneinheitlich -- SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag etwas nach, während der deutsche Leitindex leicht zulegte. An der Wall Street ist keine einheitliche Richtung zu sehen. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.