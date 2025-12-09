|
09.12.2025 18:21:36
Cicor-Angebot für TT Electronics unter Druck: DBAY erwägt Gegenangebot
Bronschhofen (awp) - Das Cicor-Übernahmeangebot für TT Electronics stösst beim TT-Grossaktionär DBAY Advisors weiterhin auf Widerstand. Der britische Finanzinvestor, der gut 24 Prozent an TT Electronics hält, kündigte am Dienstag an, gegen den Übernahmeplan zu stimmen - und erwägt zudem ein eigenes Angebot.
Die Bedingungen des am 25. November publizierten Cicor-Angebots seien "unattraktiv", erklärte DBAY. An den für den 17. Dezember angesetzten Aktionärsversammlungen wolle der Investor deshalb gegen das geplante "Scheme of Arrangement" stimmen, mit dem Cicor die Übernahme in Grossbritannien umsetzen will.
DBAY prüft eigene Offerte
Zugleich prüft DBAY eine mögliche Offerte für sämtliche ausstehenden Aktien von TT Electronics, abzüglich jener Titel, die bereits von DBAY-Fonds gehalten werden.
Der aktivistische Investor hält derzeit 43,7 Millionen Aktien von TT Electronics, was rund 24,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Gemäss britischem Takeover Code müsste DBAY bei einer eigenen Offerte mindestens 149 Pence je Aktie in bar bieten.
Die britische Übernahmekommission wird zu einem späteren Zeitpunkt die Frist festlegen, bis zu welcher DBAY entweder ein verbindliches Angebot vorlegen oder offiziell zurücktreten muss. Weitere Angaben zu allfälligen Transaktionen sollen spätestens bis zum 23. Dezember folgen.
Cicor-CEO: Übernahme strategisch sinnvoll
Cicor bietet rund 300 Millionen Franken bzw. 200 Pence je Aktie für TT Electronics und lässt den Aktionären die Wahl zwischen einem reinen Barangebot oder einer Kombination aus Bargeld und Cicor-Aktien.
Cicor-Chef Alexander Hagemann hatte im Interview mit AWP Ende November betont, die Übernahme sei strategisch sinnvoll. TT Electronics würde den Konzernumsatz um rund 550 Millionen Franken auf knapp 1,2 Milliarden erhöhen und die Position in margenstarken Nischenmärkten stärken.
Die Integration früherer Zukäufe sei problemlos verlaufen, weshalb auch TT Electronics rasch anschlussfähig wäre, so Hagemann weiter. Eine Erhöhung des Angebots schloss der CEO klar aus: "Das Angebot ist endgültig. Wir sehen keinerlei Veranlassung, dieses nachzubessern."
jl/rw
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag etwas nach, während der deutsche Leitindex leicht zulegte. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.