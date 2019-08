Tesla-CEO Elon Musk twittert Neuigkeiten zu Solardächern

• Elon Musk äussert sich zu Solardach auf Twitter• Produktion der Solardachziegel soll gesteigert werden• Zahlen könnten relevante Information gewesen sein

Teslas CEO Elon Musk darf eigentlich nur noch unter Auflagen zu relevanten oder möglicherweise marktbewegenden Meldungen twittern. Zumindest wurde das nach einem Streit mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC vereinbart. Doch nun reagierte er am vergangenen Dienstag - offensichtlich unbedacht - auf die Frage eines Twitter-Users, der nach dem neuesten Stand der Solardachziegel fragte:

Spooling up production line rapidly. Hoping to manufacture ~1000 solar roofs/week by end of this year.