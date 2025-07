Vom Nischenplayer zum Marktstar: Cyngn nach NVIDIA-Nennung stark gefragt

• NVIDIA kündigt Zusammenarbeit mit Cyngn an• Cyngn-Aktie steigt zeitweise um 300 Prozent an einem Tag• Mehr Handelsvolumen in 15 Minuten als seit Jahresbeginn

Cyngn Inc. ist bislang kaum jemandem ein Begriff gewesen. Doch das hat sich schlagartig geändert: Am 26. Juni 2025 ist die Aktie des US-amerikanischen Robotikunternehmens förmlich explodiert und verzeichnete zeitweise ein Kursplus von über 300 Prozent - mit einem Tageshoch von rund 42,50 US-Dollar. Auslöser war eine überraschende Partnerschaft mit dem KI-Giganten NVIDIA.

Cyngn wurde 2013 ursprünglich als Cyanogen Inc. gegründet und hat sich nach einer Neuausrichtung ab 2017 auf autonome Fahrtechnologien für industrielle Anwendungen spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt insbesondere Software- und Hardwarelösungen, mit denen bestehende Industrie- und Logistikfahrzeuge nachgerüstet und autonom betrieben werden können, um Effizienz und Sicherheit in Branchen wie Lagerlogistik, Fertigung und Materialhandling zu steigern.

NVIDIA nennt Cyngn erstmals als Partner: Anleger reagieren sofort

Laut einer offiziellen Pressemitteilung vom 26. Juni heisst es: "Cyngn Inc. gab heute seine Zusammenarbeit mit NVIDIA im Rahmen der Automatica 2025 für Robotik und Automatisierung bekannt. […] Wie im aktuellen Blogbeitrag von NVIDIA vorgestellt, wurde Cyngn als eines von von einer Handvoll Robotik-Innovationsunternehmen ausgewählt, das NVIDIA Isaac-Technologien nutzt, um sichere, skalierbare Autonomie in dynamischen, realen Umgebungen voranzutreiben."

Die Erwähnung im Entwickler-Blog von NVIDIA war die erste offizielle Nennung von Cyngn auf NVIDIAs Website überhaupt. Dies hatte durchschlagende Wirkung. Anleger reagierten begeistert auf die Aussicht, dass Cyngn künftig mit Technologien wie der NVIDIA Isaac-Robotics-Plattform arbeiten wird.

Noch am selben Tag schoss das Handelsvolumen in die Höhe: Über 44 Millionen Aktien wechselten innerhalb der ersten 15 Minuten den Besitzer, wie es in einem Medienbericht von Sherwood News hiess. Laut Marktbeobachtern sei dies mehr Volumen als alle bisherigen Handelstage des Jahres 2025 zusammen. Die Aktie wurde mehrfach wegen Überhitzung vom Handel ausgesetzt. Wie es bei extremen Kursgewinnen jedoch häufig zu beobachten ist, setzten im Anschluss deutliche Gewinnmitnahmen ein, sodass die Aktie zuletzt bei 12,80 US-Dollar schloss (Stand: 01. Juli 2025).

Experten erklären: Cyngn-Aktie profitiert vom "Jensen-Huang-Halo-Effekt"

Finanzexperten von Sherwood News sprechen bereits vom sogenannten "Jensen-Huang-Halo-Effekt", benannt nach dem NVIDIA-CEO. Immer mehr kleine Unternehmen erleben regelrechte Kursexplosionen, sobald ihre Partnerschaft oder Technologieverbindung zu NVIDIA publik wird. Der Fall erinnert stark an den von Navitas Semiconductor, deren Aktie im Mai 2025 nach der Aufnahme in die NVIDIA-Lieferkette ebenfalls sprunghaft stieg.

Bislang war Cyngn ein nahezu unbekanntes Unternehmen. Seit dem Börsengang konnte das Unternehmen weniger als drei Millionen US-Dollar Umsatz generieren, wie Sherwood News betont. Nach der Bekanntgabe der Partnerschaft schoss die Marktkapitalisierung jedoch zeitweise auf über 35 Millionen US-Dollar in die Höhe.

Vom Pennystock zum Börsenstar: Wie nachhaltig ist der Hype?

Trotz der Euphorie bleibt Skepsis angebracht. Ähnliche Fälle in der Vergangenheit zeigten, dass Partnerschaften mit grossen Technologiekonzernen nicht zwangsläufig zu nachhaltigen Umsätzen oder Gewinnen führen. Dennoch zeigt der Fall Cyngn eindrucksvoll, wie mächtig der Markenname NVIDIA im aktuellen KI-Hype wirkt. Es bleibt dabei abzuwarten, ob Cyngn die hohen Erwartungen langfristig erfüllen kann, oder ob der Kurssprung nur ein kurzfristiger Hype bleibt.

