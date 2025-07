Prime Day wirft Schatten voraus: So reagiert die Amazon-Aktie

• Amazon Prime Day am 8. Juli könnte Umsatzschub bringen• Amazon-Aktie bleibt hinter Erwartungen zurück• Analysten sehen Kurspotenzial

Ab 8. Juli lädt Amazon wieder zum Schnäppchenfest: Im Rahmen des "grösstes Shopping-Event des Jahres" können Prime-Kunden wieder in einen Kaufrausch verfallen und voraussichtlich zahlreiche Schnäppchen auf der Amazon-Plattform machen.

Amazon-Aktie laut Analysten auch ein Schnäppchen

Die Amazon-Aktie selbst ist ebenfalls ein Schnäppchen. Rund 220 US-Dollar müssen Anleger für einen Anteilsschein des an der NASDAQ notierten Unternehmens auf den Tisch legen. Damit kostet die Aktie in etwa so viel wie zum Jahresstart und hat - verglichen mit anderen Mitgliedern der Magnificent 7 und dem breiten Markt - schwach performt.

Analysten sehen die Aktie aber in ganz anderen Höhen: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 243,32 US-Dollar und damit rund elf Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bringen die Zahlen neuen Schwung?

Neben den traditionell äusserst umsatzstarken Prime Days steht im Juli noch ein weiterer wichtiger Termin für Amazon-Anleger auf der Agenda: Am 31.07. werden die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Das demnächst anstehende Schnäppchenfest wird dabei noch keine Berücksichtigung finden, auf ein kräftiges Plus bei Umsatz und Ergebnis hoffen Anleger trotzdem.

Noch schlägt sich diese Hoffnung aber nicht im Aktienkurs nieder: Die Amazon-Aktie gewinnt vorbörslich an der NASDAQ zeitweise überschaubare 0,24 Prozent auf 220,44 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch