ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach einem Bericht über eine mögliche Suche nach einem Nachfolger von Elon Musk an der Spitze des E-Autoherstellers mit einem Kursziel von 190 US-Dollar auf "Sell" belassen. Wohl kein anderes Unternehmen sei so mit seiner Führungsperson verknüpft wie Tesla mit Elon Musk, schrieb Analyst Joseph Spak in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einem Bericht des "Wall Street Journals" über eine angebliche Nachfolgersuche. Auch wenn Musk bleibe, sei eine frühzeitige Nachfolgeregelung immens wichtig für die Anleger. Musk zu ersetzen, würde jedenfalls einen Wendepunkt bedeuten./ag/zb;