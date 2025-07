NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 307 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen im zweiten Quartal hätten im Rahmen des zuvor vom Elektroautobauer ermittelten Analystenkonsens gelegen, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Marktseitig seien die Erwartungen aber wohl noch tiefer gestapelt worden, was vielleicht eine positive Reaktion der Aktien rechtfertige./tih;