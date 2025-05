ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Eine hauseigene Studie belege ein nachlassendes Interesse an den Fahrzeugen und der Marke des US-Elektroautobauers in den wichtigsten Märkten USA, China und Europa, schrieb Joseph Spak in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er bleibt der Aktie gegenüber vorsichtig. Der Enthusiasmus mit Blick auf Robotaxis und humanoide Roboter sei zwar verständlich. Doch angesichts der zunehmenden Herausforderungen im Autogeschäft erscheine dies bereits ganz ordentlich eingepreist./rob/gl//ajx;