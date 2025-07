Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel letztendlich um 0.47 Prozent auf 6’227.42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 47.460 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.068 Prozent leichter bei 6’193.79 Punkten in den Handel, nach 6’198.01 Punkten am Vortag.

Bei 6’188.29 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’227.60 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.550 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 02.06.2025, einen Stand von 5’935.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’670.97 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2024, den Wert von 5’509.01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 6.12 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’227.60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Albemarle (+ 8.09 Prozent auf 67.99 USD), Coinbase (+ 5.70 Prozent auf 354.45 USD), Moderna (+ 5.54 Prozent auf 30.28 USD), Oracle (+ 5.03 Prozent auf 229.98 USD) und Tesla (+ 4.97 Prozent auf 315.65 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Centene (-40.37 Prozent auf 33.78 USD), Molina Healthcare (-21.97 Prozent auf 239.00 USD), Elevance Health (-11.50 Prozent auf 350.25 USD), UnitedHealth (-5.70 Prozent auf 307.56 USD) und CVS Health (-4.28 Prozent auf 66.60 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 42’954’826 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.175 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

