Zölle und US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: SMI wenig bewegt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag kaum verändert.

Der SMI bewegt sich um die Nulllinie, nachdem er 0,18 Prozent höher bei 12'014,29 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls ohne grosse Ausschläge. Zuvor waren sie 0,21 Prozent stärker bei 16'659,51 Zählern respektive 0,22 Prozent fester bei 1'973,54 Einheiten gestartet.

Insgesamt halten sich die Kursausschläge der einzelnen Titel in der Eröffnungsphase aber in moderaten Grenzen. Im Vorfeld des für die Zinspolitik der US-Notenbank wichtigen Arbeitsmarktberichts vom Nachmittag wird in Handelskreisen denn auch mit einer gewissen Zurückhaltung der Märkte gerechnet. Auch wegen des bevorstehenden 9. Juli und der Ungewissheit über die künftige Zollpolitik der USA dürften sich die Investoren kaum aus der Deckung wagen, meint ein Marktteilnehmer.

Der am Vortag vorgelegte Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft hatte den Märkten einen kleinen Schrecken eingejagt, wie es ein Börsianer formulierte. So sind die Beschäftigtenzahlen ex Agrar in den USA im Juni um über 30'000 Stellen gefallen und nicht wie erwartet um rund 100'000 Stellen angestiegen. Dies sei eine sehr deutliche und schnelle Umkehr am US-Arbeitsmarkt, welche Auswirkungen auf den Konsum haben könnte. Die Aussagekraft dieser Zahlen im Hinblick auf die offiziellen Zahlen sei zwar begrenzt, die Stimmung sei nun aber dennoch relativ angespannt.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen vorsichtig zu.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,4 Prozent höher bei 23'884,80 Punkten und gewinnt nach einen Ausflug an die Nulllinie leicht hinzu.

Zur Wochenmitte hatte der DAX nur vorübergehend negativ darauf reagiert, dass die US-Privatwirtschaft im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut hatte. Volkswirte hatten mit einem Stellenzuwachs gerechnet. Die Anleger hätten die Nachricht aber schnell nach dem Motto "bad news is good news" uminterpretiert und Zinssenkungsfantasien Auftrieb erhalten, kommentierte Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Ein ebenfalls schwacher offizieller Arbeitsmarktbericht der US-Regierung könnte die Tür für eine US-Zinssenkung bereits im Juli öffnen, glaubt Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Allerdings dürfte ein sehr schwacher Bericht auch wieder für Rezessionsangst sorgen. "Für den Aktienmarkt wäre sicherlich die goldene Mitte das, womit er am besten leben könnte - nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach."

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones notierte zum Start minimal Prozent tiefer und verblieb zunächst in der Verlustzone. Zeitweise konnte er dann etwas zulegen. Letztendlich ging er jedoch minimale 0,02 Prozent schwächer bei 44'484,42 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenso knapp in, konnte im Anschluss jedoch Gewinne verzeichnen. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,94 Prozent fester bei 20'393,13 Zählern aus dem Handel.

Anleger richten ihren Blick gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der bereits am Donnerstag erscheint - beflügelt von zuletzt gestiegenen Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed. Hinweise lieferte der ADP-Report: Im Juni baute die US-Privatwirtschaft erstmals seit über zwei Jahren Stellen ab.

Im Fokus blieb zudem das nahende Ende von Donald Trumps Übergangsfristen im Zollstreit. Laut ING dominiert weiterhin ein protektionistischer Kurs: Die Experten rechnen nicht mit einem Abschluss der Verhandlungen bis zum 9. Juli - eine Verlängerung erscheint daher wahrscheinlich.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte letztlich 0,06 Prozent höher bei 39'785,90 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite 0,18 Prozent auf 3'461,15 Indexpunkte.

In Hongkong verlor der Hang Seng derweil 0,63 Prozent auf 24'069,94 Zähler.

Die Aufmerksamkeit der Teilnehmer galt weiter insbesondere Neuigkeiten zum Thema Zölle. Hier herrschte leichte Zuversicht, nachdem die USA laut Präsident Trump mit Vietnam eine Einigung erzielt habe, einem Land das zunächst von den USA mit einem besonders hohen Zoll von 46 Prozent belegt worden war. Im Rahmen der Einigung wird demnach auf vietnamesische Einfuhren ein Zoll von 20 Prozent erhoben, auf Waren, die aus anderen Ländern über Vietnam eingeführt werden von 40 Prozent. Umgekehrt können die USA ihre Produkte zollfrei nach Vietnam exportieren. Allerdings fehlen auch bei diesem Abkommen wie bei anderen noch Details.

Insbesondere an den chinesischen Börsen bremste unterdessen ein gesunkener Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im Juni. Der von Caixin ermittelte Index sank auf 50,6 von 51,1. Er nähert sich damit dem Schwellenwert 50, ab dem Wachstum angezeigt wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires