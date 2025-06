NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 307 US-Dollar belassen. Analyst Tom Narayan erwartet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick, dass der Elektroautobauer im zweiten Quartal 366.000 Fahrzeuge ausgeliefert hat, während die Konsenserwartung höher liege bei bis zu 406.000 Stück. Er hält es für möglich, dass es eine Nachfrageverzögerung gab wegen neuer, preisgünstigerer Modelle, die im dritten Quartal auf den Markt kommen./rob/tih/jha/;