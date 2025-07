Kurssprung bei Clara Technologies-Aktie: Neue KI-App Sales Buddi startet im App Store

• Sales Buddi jetzt im Apple App Store verfügbar - mit Quanten-KI an Bord• Echtzeit-Coaching, Verkaufstyp-Analyse & KI-generierte Strategien• Clara Technologies-Aktie mit zweistelligem Aufschlag

Clara Technologies startet mit Sales Buddi durch

Clara Technologies, ein Vorreiter im Bereich KI- und Quanten-Lösungen für Unternehmen, hat die offizielle Markteinführung seiner neuen Vertriebsplattform Sales Buddi bekannt gegeben. Die mobile App ist ab sofort im Apple App Store erhältlich und richtet sich an Vertriebsprofis, die ihre Performance durch intelligente, personalisierte Unterstützung verbessern möchten, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht.

Riesiges Publikum

Durch den Launch im Apple Store, der über 650 Millionen aktive Nutzer pro Woche zählt, erreicht Sales Buddi eine enorme globale Zielgruppe aus modernen, mobilen Profis, heisst es weiter. Durch den Einsatz von Quanten-KI, Gamification sowie verhaltensbasierter Analyse soll Verkaufscoaching weiter vorangetrieben werden. "Sales Buddi ist nicht einfach nur eine weitere Vertriebs-App - es ist ein KI-gestützter Teamkollege. Mit quantengestützter Optimierung hilft es Nutzern, sich schneller anzupassen, intelligenter zu verkaufen und häufiger Abschlüsse zu erzielen", wird Jonah Hicks, Gründer von Sales Buddi, in der Meldung wiedergegeben.

Quantum-Intelligenz im Vertriebseinsatz

Die App basiert auf Claras fortschrittlicher Quanten-KI-Infrastruktur und soll die Lücke zwischen veraltetem Vertriebscoaching und unverbundenen CRM-Tools schliessen.

Anleger reagierten begeistert auf den Launch von Sales Buddi. So schoss die Clara Technologies-Aktie am Vortag an ihrer Heimatbörse in Kanada letztendlich um 16,94 Prozent in die Höhe auf 6,49 Kanadische Dollar. Seit Jahresstart hat sich das Papier bereits um spektakuläre 2'496,00 Prozent verteuert.

Redaktion finanzen.ch