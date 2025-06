NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Autohersteller werde die Konsensschätzungen wohl verfehlen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die schwachen Auslieferungen im ersten Quartal dürften sich im zweiten fortgesetzt haben./bek/ck;