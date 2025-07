thyssenkrupp-Aktie stärker: Pläne für Staatsbeteiligung an thyssen-Marinetochter offenbar ad acta gelegt

Aktuell gebe es keine Gespräche mit dem Ziel, dass der Bund bei TKMS einsteigt, berichtet die Zeitung und beruft sich dabei auf Regierungskreise.

Der Ruhrkonzern aus Essen will das Kieler Tochterunternehmen von thyssenkrupp, das U-Boote und Fregatten baut, ausgliedern, um es im Herbst als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Erst jüngst hatte der Aufsichtsrat dafür grünes Licht gegeben. Die Aktionäre müssen die Pläne am 8. August auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung billigen.

Während die Ampelregierung es noch für notwendig hielt, dass der Bund Minderheitseigner bei TKMS wird, wolle die neue schwarz-rote Regierung mit einer "Sicherheitsvereinbarung" klarstellen, dass trotz der Verselbstständigung weder die Landesverteidigung noch die Arbeitsplätze grundsätzlich gefährdet würden, so das Handelsblatt. Kanzleramt sowie die beteiligten Ministerien für Verteidigung, Wirtschaft und Finanzen seien sich dahingehend einig.

Im XETRA-Handel ging es für die Papiere von thyssenkrupp letztlich um 8,85 Prozent aufwärts auf 9,28 Euro.

DJG/rio/cln

DOW JONES