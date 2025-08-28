Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’207 0.4%  SPI 16’943 0.3%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’046 -0.4%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 5’393 0.2%  Gold 3’397 0.1%  Bitcoin 89’366 -0.6%  Dollar 0.8023 0.0%  Öl 67.8 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Tesla-Aktie im Blick: Gericht lässt Betrugsklage gegen Elon Musk zu
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
BitMine-Aktie im Fokus: Tom Lee setzt Milliarden-Wette auf Ethereum statt Bitcoin
Krypto-Markt im Umbruch: Bitcoin setzt sich durch, Altcoins verlieren an Boden
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investitionen offengelegt 28.08.2025 03:54:44

Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot

Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot

Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2025 einige Veränderungen. Ein Investment schaffte es neu in die Top Ten während zwei Positonen vollständig liquidiert wurden.

Illumina
80.00 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen
Carl Icahn nahm im zweiten Quartal 2025 ein paar Anpassungen in seinem Portfolio vor. Während der Starinvestor mehrere Beteiligungen leicht aufstockte, griff er vor allem bei einem Unternehmen deutlich stärker zu und hat die Anzahl der gehaltenen Aktien mehr als verdoppelt, womit es neu in die Top Ten aufstieg. Zudem hat Icahn bei der SEC um die vertrauliche Behandlung von einem oder mehreren Investments gebeten, was ihm auch gewährt wurde. Es ist also möglich, dass der Starinvestor momentan dabei ist, auch bei weiteren Unternehmen eine signifikante neue Beteiligung aufzubauen.

Gleichzeitig warf der bekannte Investor aber auch zwei langjährige Investments komplett aus seinem Depot. So trennte sich Icahn im abgelaufenen Jahresviertel vollständig von seiner Beteiligung am Automobilzulieferer Dana, die im ersten Jahresviertel noch auf Rang sieben seiner Top-Investments gelegen hatte. Auch beim Biotechnologie-Unternehmen Illumina machte der Starinvestor Kasse und warf im abgelaufenen Jahresviertel alle 220'000 Aktien aus seinem Portfolio.

Insgesamt verwaltete Carl Icahn zum Ende des zweiten Quartals 2025 noch ein Vermögen in Höhe von rund 7,89 Milliarden US-Dollar. Dieses überstieg somit den Wert von 100 Millionen US-Dollar klar, weshalb Icahn dazu verpflichtet war, zum Ende des Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegte.
Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen von Carl Icahn nach ihrem Wert zum Ende des zweiten Quartals 2025 aufgeführt. Berücksichtigt wurden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.ch


×

    Weitere Links:

    Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
    Michael Burry: Diese Aktien hielt der Big Short-Investor im 2. Quartal 2025
    So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus

    Bildquelle: Neilson Barnard/Getty Images for New York Times,Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

    Nachrichten zu Illumina Inc.

    • Relevant
    • Alle
    • vom Unternehmen
    • ?
    mehr Nachrichten