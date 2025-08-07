Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’784 0.2%  SPI 16’474 0.4%  Dow 44’193 0.2%  DAX 24’014 0.4%  Euro 0.9416 0.2%  EStoxx50 5’287 0.5%  Gold 3’383 0.4%  Bitcoin 92’656 -0.1%  Dollar 0.8058 -0.1%  Öl 67.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
DroneShield-Aktie im Fokus: Können Rekordumsatz und geplante Produktionsausweitung weiter beflügeln?
Montana Aerospace-Aktie mit leichtem Plus: Montana Aerospace beruft Vicky Welvaert in die Geschäftsleitung
Zurich-Aktie höher: Zurich schreibt im ersten Halbjahr erneut mehr Gewinn
BYD-Aktie legt zu: Neuer Sealion 06 SUV verkauft sich stark
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nemetschek SE-Investition 07.08.2025 10:02:11

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Nemetschek SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Nemetschek
124.73 CHF 12.19%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Nemetschek SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15.873 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’122.22 EUR, da sich der Wert einer Nemetschek SE-Aktie am 06.08.2025 auf 133.70 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 112.22 Prozent.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 15.28 Mrd. Euro. Das Nemetschek SE-Papier wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Nemetschek SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 75.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.08.25 Nemetschek Verkaufen DZ BANK
06.08.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Nemetschek Neutral UBS AG
04.08.25 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Nemetschek Add Baader Bank
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:51 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotech – Pure Innovationen, pure Chancen/Deutsche Bank – Überzeugendes Zahlenwerk
09:31 Kommt die Harley wieder ins Rollen
09:13 Marktüberblick: Vonovia-Zahlen kommen gut an
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
05.08.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Barry Callebaut AG
05.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Novartis, Roche, UBS, VAT Group
03.08.25 Logo WHS Optionen screenen leicht gemacht! So finden Sie die besten Chancen in Sekunden
25.07.25 Nestlé drückt SMI ins Minus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’257.05 19.27 SXYB8U
Short 12’502.23 13.67 B26SWU
Short 12’945.74 8.97 S2S3VU
SMI-Kurs: 11’783.55 07.08.2025 10:00:49
Long 11’253.16 18.96 B1SSKU
Long 10’989.69 13.28 BYCSSU
Long 10’553.67 8.94 SSDMNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novo Nordisk-Aktie leichter: Quartalsbilanz von Novo Nordisk verfehlt Erwartungen - Wegovy bleibt Umsatzgarant
Rheinmetall-Aktie verliert deutlich: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
DroneShield-Aktie: Analyst ändert Einstufung nach Juli-Rally
DroneShield-Aktie: Mega-Kursgewinne von über 400% - Jetzt investieren?
Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bayer Aktie News: Bayer mit herben Abschlägen am Nachmittag
BioNTech-Aktie unter Druck: US-Gesundheitsminister kürzt Budget für mRNA-Impfstoffen
Glencore-Aktie knickt ein: Glencore schreibt rote Zahlen - Aktionäre billigen Vertrag mit UBS zum Aktienrückkauf
"Grosse Wende!" - Insider packt aus: Tesla vor dem Umbruch

Top-Rankings

KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 31: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}