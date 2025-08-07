TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Nemetschek SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15.873 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’122.22 EUR, da sich der Wert einer Nemetschek SE-Aktie am 06.08.2025 auf 133.70 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 112.22 Prozent.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 15.28 Mrd. Euro. Das Nemetschek SE-Papier wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Nemetschek SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 75.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch