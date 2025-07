NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Underweight" belassen. Die jüngsten Trends dürften sich fortgesetzt haben, schrieb Joseph George am Freitagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Der Bausoftwarespezialist profitiere von mehrjährigen Verträgen, allerdings mit niedrigeren Margen./rob/ag/ck;