Symrise-Analyse: Overweight-Bewertung für Symrise-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Edward Hockin am Dienstag. Mit Blick auf die Senkung des diesbezüglichen Jahresziels erinnerte er daran, dass er den Marktkonsens für die vergleichbare Umsatzentwicklung 2025 und 2026 bereits als zu hoch erachtet habe. Die anhaltenden Umbaumassnahmen sollten dem Unternehmen aber langfristig helfen, die Margen, den Barmittelzufluss und die Erträge zu steigern. Dazu sei die Bewertung im historischen Vergleich günstig.

Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:48 Uhr um 4.7 Prozent auf 76.56 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 37.15 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 197’934 Symrise-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 24.6 Prozent zu Buche. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

