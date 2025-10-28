Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
|Symrise-Analyse im Blick
|
28.10.2025 10:04:44
Symrise-Analyse: Overweight-Bewertung für Symrise-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der Symrise-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Edward Hockin am Dienstag. Mit Blick auf die Senkung des diesbezüglichen Jahresziels erinnerte er daran, dass er den Marktkonsens für die vergleichbare Umsatzentwicklung 2025 und 2026 bereits als zu hoch erachtet habe. Die anhaltenden Umbaumassnahmen sollten dem Unternehmen aber langfristig helfen, die Margen, den Barmittelzufluss und die Erträge zu steigern. Dazu sei die Bewertung im historischen Vergleich günstig.
Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:48 Uhr um 4.7 Prozent auf 76.56 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 37.15 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 197’934 Symrise-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 24.6 Prozent zu Buche. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Symrise AG
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
