29.10.2025 14:58:50

Symrise Kaufen

Symrise
69.01 CHF -2.82%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 117 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bericht bot zahlreiche positive Aspekte ? etwa die Ru?ckkehr auf den Wachstumspfad bei
Cosmetic Ingredients, solides Neukundengeschäft bei edlen Du?ften, eine hohe Dynamik bei Getränkeprodukten sowie solides Wachstum bei sensorischen Anwendungen für Haustiernahrung, wie Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Die Schwäche bei den Aromamolekülen und die Kürzung des Umsatzziels für 2025 sorgten jedoch für Verunsicherung. Der Kapitalmarkt messe den kurzfristigen "Störungen" allerdings zu viel Bedeutung bei und vernachlässige das mittel- und langfristige Wachstumspotenzial, das sich für Symrise aus Megatrends ergebe. Dazu zählten die steigende
Nachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen und reduziertem Zucker- und Salzgehalt, der Fokus auf Natürlichkeit, der Wunsch nach "ewiger Jugend" sowie eine wachsende Haustierpopulation./rob/mis/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Symrise AG Kaufen
