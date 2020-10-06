Symrise 70.29 CHF -1.02% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Aus zwei Richtungen normalisiere sich der Gegenwind, aus einer anderen werde er spürbarer, schrieb Charles Eden am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Aromenherstellers. Besser schlügen sich demnach die Bereiche Sonnenschutz und Tiernahrung, weniger gut Aroma Molecules./rob/ag/edh;

