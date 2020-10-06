Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’343 -0.1%  SPI 17’086 0.0%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’286 0.0%  Euro 0.9276 0.3%  EStoxx50 5’730 0.5%  Gold 4’025 2.2%  Bitcoin 90’238 0.7%  Dollar 0.7969 0.4%  Öl 64.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
PayPal-Aktie: Blick auf Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Symrise-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag
Suche...

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

127.05
CHF
10.05
CHF
8.59 %
06.10.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 11:49:42

Symrise Buy

Symrise
70.29 CHF -1.02%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Aus zwei Richtungen normalisiere sich der Gegenwind, aus einer anderen werde er spürbarer, schrieb Charles Eden am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Aromenherstellers. Besser schlügen sich demnach die Bereiche Sonnenschutz und Tiernahrung, weniger gut Aroma Molecules./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.22 € 		Abst. Kursziel*:
31.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.64%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse