Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Aromenhersteller habe die operative Wachstumserwartung im dritten Quartal etwas verfehlt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Markterwartungen für 2025 und 2026 seien zu ambitioniert. Die Aktie sei allerdings deutlich günstiger als die des Wettbewerbers Givaudan./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET



