29.10.2025 12:28:22

Symrise Buy

Symrise
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Aromenhersteller habe die operative Wachstumserwartung im dritten Quartal etwas verfehlt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Markterwartungen für 2025 und 2026 seien zu ambitioniert. Die Aktie sei allerdings deutlich günstiger als die des Wettbewerbers Givaudan./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.64 € 		Abst. Kursziel*:
18.98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.16%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse