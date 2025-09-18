Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Unsicherheiten belasten
|
18.09.2025 20:18:00
Ströer senkt Prognose: Aktie knickt ein
Ströer kann seine Jahresprognose nicht halten.
Ströer erwartet nun einen Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Vorjahresniveau von 2,05 Milliarden Euro bzw. 626 Millionen Euro. Bislang hatte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum auf dem Niveau von 2024 von 6,4 Prozent angepeilt. Beim EBITDA war eine Entwicklung leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung vorgesehen.
Die Ströer-Aktie gibt im nachbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise 3,47 Prozent auf 37,55 Euro nach.
DJG/mgo/cln
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
19:36
|EQS-Adhoc: Ströer passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 an (EQS Group)
|
19:36
|EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025 (EQS Group)
|
17.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
11.09.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Schwacher Handel: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert (finanzen.ch)