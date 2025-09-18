Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unsicherheiten belasten 18.09.2025 20:18:00

Ströer senkt Prognose: Aktie knickt ein

Ströer senkt Prognose: Aktie knickt ein

Ströer kann seine Jahresprognose nicht halten.

Ströer
51.12 CHF 27.71%
Kaufen Verkaufen
Der im MDAX notierte Aussenwerber begründete die Senkung des Ausblicks mit den andauernden geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten und den sich daraus ergebenden Effekten auf den Werbemarkt. Die Bestätigung des Ausblicks im Halbjahresbericht habe auf der zeitnahen und finalen Einigung im Zollstreit mit den USA basiert, bei einer stärkeren Abhängigkeit vom vierten Quartal.

Ströer erwartet nun einen Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Vorjahresniveau von 2,05 Milliarden Euro bzw. 626 Millionen Euro. Bislang hatte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum auf dem Niveau von 2024 von 6,4 Prozent angepeilt. Beim EBITDA war eine Entwicklung leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung vorgesehen.

Die Ströer-Aktie gibt im nachbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise 3,47 Prozent auf 37,55 Euro nach.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

