Ströer 51.12 CHF 27.71% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gegenwärtige Schwäche sei eingepreist, schrieb Simon Keller am Montag angesichts der jüngsten Prognosesenkung. Die Bewertung werde zunehmend attraktiv./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.