Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.12CHF
11.09CHF
27.71 %
29.11.2023
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.09.2025 09:49:36
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gegenwärtige Schwäche sei eingepreist, schrieb Simon Keller am Montag angesichts der jüngsten Prognosesenkung. Die Bewertung werde zunehmend attraktiv./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.15 €
|
Abst. Kursziel*:
43.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.17%
|
Analyst Name::
Simon Keller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Ströer-Aktie dreht leicht ins Plus: Werbevermarkter senkt Prognose (AWP)
|
19.09.25
|XETRA-Handel MDAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Werbevermarkter Ströer senkt Jahresprognose - Aktie verliert (AWP)
|
19.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Ströer senkt Prognose: Aktie knickt ein (Dow Jones)
|
18.09.25
|EQS-Adhoc: Ströer passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 an (EQS Group)
|
18.09.25
|EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025 (EQS Group)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|19.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|19.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|19.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|51.12
|27.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Assicurazioni Generali Buy
|10:24
|
Bernstein Research
Volkswagen Market-Perform
|10:24
|
Bernstein Research
Porsche Market-Perform
|10:20
|
Merrill Lynch & Co., Inc.
DHL Group Underperform
|10:19
|
DZ BANK
Deutsche Bank Kaufen
|10:16
|
JP Morgan Chase & Co.
Glencore Overweight
|10:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Underweight